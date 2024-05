Cinque spettacoli di giovani attori per Alchimie 2024: in palio il Leorso d'oro

Figline e Incisa (Fi), 30 maggio 2024 – Torna in scena “Alchimie” che per la sua 15° edizione ha coinvolto numerosi gruppi teatrali scolastici ed extrascolastici in una rassegna-concorso che, nata a Figline e Incisa, si è allargata ai Comuni di Campi Bisenzio e San Casciano. L’obiettivo è avvicinare al teatro una nuova generazione di appassionati, sia sul palco che in sala.

Dal 1° al 20 giugno si svolgeranno le quattro serate nei rispettivi teatri. Cinque gli spettacoli selezionati per contendersi il “Leorso d’oro 2024”, oltre a un premio da 250 euro per i vincitori di ciascuna delle due sezioni in concorso: una dedicata ai laboratori teatrali scolastici composti da studenti dai 13 ai 21 anni delle scuole secondarie superiori e l’altra destinata ai gruppi e ai laboratori teatrali di non professionisti che abbiano tra i componenti almeno l’80% di giovani di età sotto i 35 anni.

Si parte sabato 1° giugno al Teatro Garibaldi di Figline (ore 21) con un doppio appuntamento: “Elettra”, nella rappresentazione realizzata dagli studenti del laboratorio teatrale del Liceo Marsilio Ficino di Figline, e “Noi… come Antigone” dell’associazione Agita Teatro. Sabato 8 giugno, invece, sul palco del Teatro Comunale Niccolini di San Casciano Val di Pesa (ore 21) andrà in scena “La pace” del gruppo teatrale del Liceo Niccolò Rodolico di Firenze. Sabato 15 giugno, poi, per la terza serata si torna al Teatro Garibaldi di Figline con gli ultimi due spettacoli in gara: “Un ‘diverso’ Talent Show” dell’associazione Il Giardino ODV e “Tabù” dell’associazione culturale Masaccio.

Infine, l’assegnazione ufficiale del “Leorso d’oro 2024” avverrà a Palazzo Pretorio di Figline giovedì 20 giugno, sempre alle ore 21. Per maggiori informazioni, 055 9125247, mail [email protected] o consultare i siti www.teatrogaribaldi.org e www.comunefiv.it.