Giovani e teatro . Ecco la 15ª edizione del concorso ’Alchimie’

È partito da Figline e si concluderà nello stesso luogo "Alchimie", la rassegna-concorso nata dall’amministrazione comunale e ormai arrivata alla sua 15° edizione. Da quattro anni coinvolge anche il Comune di Campi Bisenzio e quello di San Casciano Valdipesa. Alchimie valorizza le produzioni teatrali dei giovani nei laboratori degli istituti scolastici superiori ed extrascolastici e nei gruppi teatrali non professionistici. Chi sarà selezionato potrà realizzare il proprio allestimento e salire sui palcoscenici del teatro Garibaldi di Figline, del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e del comunale Niccolini di San Casciano. In palio il "Leorso d’oro 2024" e un premio da 250 euro per i vincitori di ciascuna delle due sezioni. Fino al 30 aprile possono iscriversi gratuitamente i laboratori teatrali scolastici composti da studenti dai 13 ai 21 anni e i gruppi non professionisti con almeno l’80% di giovani di età sotto i 35 anni. Gli spettacoli devono essere a tema libero di durata tra i 30 e i 50 minuti.

Manuela Plastina