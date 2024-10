L’Ensemble Salomone Rossi coi Fiori del barocco ebraico

Il 2 novembre (ore 21) la Sinagoga di Firenze ospiterà il concerto a ingresso libero ’Fiori musicali del barocco ebraico’ dell’Ensemble Salomone Rossi nell’ambito dei ’Limmud Italia Days Firenze 2024’. Nel programma brani su testi in ebraico di Salomone Rossi, dalla raccolta ’Canti di Salomone’ (Venezia 1623); alcune Intonazioni ebraiche di Benedetto Marcello, autore dell’opera ’L’Estro poetico-armonico, parafrasi sopra li Salmi’ (Venezia tra il 1724 e il 1728); infine una cantata, sempre con testo in ebraico, di Giuseppe C. Lidarti, scritta per la Sinagoga Portoghese di Amsterdam. I brani vocali si alterneranno a un repertorio di musica strumentale di Salomone Rossi e Benedetto Marcello.

L’Ensemble Salomone Rossi, è stato fondato dalla violinista Lydia Cevidalli nel 1991, con l’intento di approfondire il contributo ebraico nella musica del mondo occidentale. Il gruppo è composto da Nicolò Balducci, voce; Lydia Cevidalli, violino; Marlise Goidanich, violoncello; Giovanni Togni, clavicembalo.