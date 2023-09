L’emergenza Ancora una donna investita

Senza pace le strade di Scandicci. Ieri un nuovo incidente con codice rosso tra via Pisana e via Ponchielli a Casellina. Una 76enne è stata investita ieri mattina mentre stava attraversando la strada. L’impatto è avvenuto con una Fiat 500 guidata da un ottantenne, che non è riuscito a evitare l’urto. L’anziana è stata sbalzata per qualche metro, ha battuto pesantemente la testa sull’asfalto. Sono stati i passanti a dare l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. I soccorritori hanno messo la donna sull’asse spinale, non prima di averle immobilizzato il collo con un collare cervicale. Poi la corsa all’ospedale di Torregalli, dove si trova ancora ricoverata in osservazione. Per capire l’evoluzione del trauma cranico, sarà necessario attendere 48 ore. Non pare comunque sia in pericolo di vita.

C’è un problema sulle strade cittadine. Nella settimana scorsa tre incidenti con prognosi riservata, tanto che era stato lanciato l’allarme per una maggiore attenzione nei punti critici. In tutti i casi, gli incidenti sono stati provocati da ottantenni o pluri ottantenni alla guida. Cosa sulla quale ovviamente è opportuno fare una riflessione.

Per l’incidente in via della Pieve, il minorenne alla guida di una moto ha trovato sul suo percorso un furgone guidato da un 85enne, pochi giorni prima in via Mangani, una donna di 81 anni era stata investita da un coetaneo alla guida di una vettura; e 73 anni aveva la conducente dell’auto che ha impattato un bus su via Pestalozzi all’inizio della settimana scorsa. La strada con maggiore pericolosità resta comunque la via Pisana, sia nel tratto vicino alla zona industriale, sia in quello più urbanizzato, al confine col Ponte a Greve e il comune di Firenze, nel quartiere di Casellina. La via Pisana che è da sempre una delle strade più pericolose di Scandicci: passando a metà tra zona industriale e centro abitato, e mettendo in collegamento Firenze con le Signe, ogni giorno vi transitano auto e mezzi pesanti. E un altro incidente, spettacolare ma fortunatamente senza conseguenze per le persone è successo domenica in via dei Rossi. Per circostanze che restano ancora da accertare, una vettura è finita sotto sopra, dopo aver urtato con le ruote un marciapiede. Anche in questo caso gli agenti di polizia municipale sono arrivati sul posto e hanno effettuato i rilievi per accertare le cause del sinistro.

Fabrizio Morviducci