L’elogio del tempo. Dono prezioso

In un certo senso tutti sappiamo cosa è il tempo tanto che vediamo gli anni e i giorni passare in un attimo. Ci viviamo immersi e ne parliamo nei modi più svariati. Come insegna Sant’Agostino, quando proviamo a definirlo si mostra sfuggente e sembra impossibile fermarlo: è una infinita trama dell’ieri, dell’oggi, dell’avvenire, del sempre e del mai. È sicuro che non si può vivere nel passato, né nel futuro, ma solo nel presente. La misurazione del tempo è necessaria per scandire tutti i momenti della nostra vita, dai cicli delle stagioni all’alternarsi del giorno e della notte. Oggi con la globalizzazione il nostro rapporto con il tempo è cambiato. Le informazioni corrono su internet in tempo reale, gli acquisti si fanno su Amazon in un clic, le grandi distanze si coprono attraverso veloci viaggi aerei. Ci alletta il fatto di poter avere tutto senza fatica: guadagno senza sacrificio, risultati senza sforzo, conoscenza senza un processo di apprendimento. Così non abbiamo più tenuto conto del tempo perso e di quello guadagnato, del tempo delle decisioni e delle incertezze e di quello passato riempito di non significato.

In alcune circostanze non abbiamo potuto dedicare tempo a noi stessi alle passioni, alle relazioni umane, all’amore. Nasce così il tempo del ricordo e del rimpianto, della felicità e della amarezza, del dolore per quello che abbiamo smarrito e per ciò che non abbiamo fatto. Il tempo e le cose perdute non si possono avere indietro. Il filosofo Bauman sostiene che "dedicare il nostro tempo ad aiutare l’altro nei momenti difficili, andare incontro ai suoi bisogni e desideri più che ai nostri, oggi è diventato superfluo: comprare regali in un negozio è più che sufficiente a ricompensare la nostra mancanza di compassione, amicizia e attenzione. Ma possiamo comprare tutto, non l’amore. L’amore è una fabbrica che lavora senza sosta, 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana, ha bisogno di essere rigenerato, ricreato e resuscitato ogni giorno". La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il tempo. Non importa se è stata solo un’ora o una vita perché si ricordano solo gli attimi. Non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante.