Legalità, affettività e lotta al bullismo . Il progetto di ’Donne giuriste’ sbarca alle elementari e alle media

Una decina di scuole di Firenze hanno partecipato a un progetto dell’associazione Donne giuriste sezione di Firenze per promuovere tra i giovani la cultura della legalità, dell’affettività, della non violenza, la lotta al bullismo e al cyberbullismo. L’iniziativa, nell’ambito del progetto Chiavi della Città, ha coinvolto le socie avvocate e gli studenti delle scuole primarie e secondarie, sia inferiori che superiori. Letizia Luciani, avvocato che ha partecipato al progetto, ha spiegato che "per le elementari il progetto si è incentrato sull’educazione all’affettività, per le medie ci siamo concentrate sull’educazione alla legalità e sulla comunicazione non violenta e per le superiori il progetto era proprio sulla violenza di genere. In particolare al liceo abbiamo anche fatto il processo simulato, un processo sulla violenza sessuale su una donna ubriaca, concentrandoci sul tema del consenso".