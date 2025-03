Legacoop, torna il progetto “Finché un giorno”

Firenze, 8 marzo 2024. Torna “Finché un giorno”, il progetto promosso dalla Fondazione Noi - Legacoop Toscana per far conoscere i valori cooperativi agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane. Il 2025 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno internazionale delle cooperative” con il tema “Le cooperative costruiscono un mondo migliore” e la Fondazione Noi - Legacoop Toscana ha deciso di proporre per quest’anno una nuova edizione del progetto, rivolto alle classi terze, quarte e quinte, che prevede la lettura guidata in classe del libro “Finché un giorno”, scritto da Lia Celi e illustrato da Lucio Schiavon. Il volume, edito dalla casa editrice fiorentina Librì Progetti Educativi, raccoglie otto storie di cooperative che hanno portato un cambiamento alla società: dal lavoro operaio alla ricerca tecnologica, dall'arte all'ambiente, dal giornalismo al cibo. “Li Junhua, sottosegretario generale del Dipartimento degli Affari economici e sociali delle Nazioni Unite ha dichiarato che i contributi innovativi delle cooperative per lo sviluppo sostenibile saranno cruciali per accelerare i progressi nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile mentre ci avviciniamo al 2030 – sottolinea Irene Mangani, presidente della Fondazione Noi Legacoop Toscana -. L’obiettivo del progetto ‘Finché un giorno’ è proprio quello di portare i valori e i principi che ispirano il movimento cooperativo all’interno delle scuole e mostrare agli studenti come questo modello d’impresa possa rappresentare una risposta sempre più attuale alle richieste che ci pone il futuro”. La prima edizione del progetto ha visto la partecipazione di oltre 250 studenti toscani.