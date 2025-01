Lebowski, che poker. Settignanese super

Girone A

Cubino-Viaccia 3-1. Grande prova di carattere della squadra di Bonciani che con Filice e la doppietta di Chiesi si libera del Viaccia andato a segno con Rozzi.

Lampo Meridien-Firenze Ovest 1-1. Pareggio amaro per l’Ovest che dopo il gol di Petracci non ha saputo chiudere la gara, lasciando a Mercugliano il gol del pareggio. Espulso dopo 1’ Bitep per una gomitata rifilata a Ciofi.

Girone B

San Miniato Romaiano-C.S. Lebowski 1-4. Il Lebowski è tornato grazie a Calbi (doppietta), Ciancaleoni e Sternini. Il gol iniziale dei locali è di Nuti.

Ginestra F.na-San Miniato Basso 0-1. Fino all’ultimo la Ginestra ha cercato di vincere la gara. Un San Miniato più fortunato, con Ficarra nella ripresa trova il gol della vittoria.

Cerbaia-Massa Valpiana 2-3. In una giornata gelida il Cerbaia (che ha sprecato un rigore) resta di marmo per la vittoria strappatagli di mano dagli avversari. I gol: Campisi, Catalano e Vignozzi.

Girone C

Audax Rufina-Pontassieve 1-1. Il tanto atteso derby del Mugello non ha consacrato né vincitori e né vinti. Al gol della Rufina con Maccari, ha risposto al 68’ Papini.

Sansovino-San Piero a Sieve 3-0. Era difficile fermare la capolista Sansovino. Il San Piero subisce tre gol con Bruschi, Gianneschi, e Vasseur, ma esce a testa alta.

Fiesole-A.G. Dicomano 0-1. Grande impresa del Dicomano che vince sul campo del Fiesole grazie a Nardoni. Pilacchi prima aveva colpito una traversa, poi Zepponi il palo.

Luco-Chiantigiana 0-0. Un pareggio combattuto a denti stretti che lascia soddisfatta sola la squadra ospite.

Settignanese-Viciomaggio 2-0. Con Giustarini e il debuttante Girlando, la Settignanese vola.

