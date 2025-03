Le ’zone 30’ si allargano. I mortali in calo del 40%. Un bando per la sicurezza

Nel solco di numeri che certificano una pericolosità in netto calo sulle strade della città – calo del 15% dei sinistri (da 3.686 a 3.140), del 9% quello dei sinistri con feriti (da 2.514 a 2.275) e soprattutto la diminuzione del 40% delle vittime (da 15 a 9) tra il 2023 e il 2024 – Palazzo Vecchio insiste nella sfida per la sicurezza.

Arriva un nuovo bando – mezzo milione di euro sul piatto – che ha come obiettivi principali, fanno sapere da piazza della Signoria – la "sensibilizzazione ed educazione per bambini e ragazzi ma anche “aggiornamento” per gli anziani, corsi di guida sicura, supporto psicologico ai familiari e agli agenti di Polizia Municipale". E ancora "formazione nelle imprese per evitare infortuni dei lavoratori durante gli spostamenti - che potranno essere utilissimi per i riders- , iniziative per potenziare i controlli anti droga e antialcol, interventi sperimentali per modificare lo spazio pubblico in aree sensibili, come le scuole e le piazze, per ridurre la velocità e migliorare la sicurezza stradale in particolare per l’utenza debole".

"La sicurezza stradale per noi è una priorità perché la lotta agli incidenti serve a salvare la vita delle persone" sottolinea Andrea Giorgio, che a proposito del calo di sinistri parla di "dati positivi che sono il frutto di un lavoro importante a 360 gradi". "Ci sono le iniziative di sensibilizzazione insieme alle associazioni. – sottolinea Giorgio – Poi gli interventi per aumentare le zone 30 e in generale ridurre la velocità e per mettere in sicurezza degli incroci della città per esempio allargando i marciapiedi, restringendo le carreggiate e arretrando gli attraversamenti pedonali. E ancora l’impegno della Polizia Municipale sul versante sia dei controlli che della repressione di comportamenti scorretti. Ma questi numeri, seppur positivi, non ci bastano. La sicurezza di una città passa anche attraverso la sicurezza sulle strade e sono sempre troppi gli incidenti. Per questo andremo avanti con tutti gli strumenti disposizione e abbiamo stanziato 500mila euro per i progetti di educazione stradale. È la prima volta che il Comune pubblica un bando di questo tipo destinato a chi da tempo è impegnato sulla sicurezza stradale".

Nel dettaglio il bando è rivolto agli enti del terzo settore e/o associazioni Onlus ed è finalizzato alla realizzazione di specifici progetti e interventi sulla sicurezza stradale, ovvero, tra le altre cose, studi e analisi dell’incidentalità in ambito comunale e metropolitano; sviluppo di metodologie di prevenzione e monitoraggio degli incidenti; educazione alla sicurezza stradale nelle scuole anche con iniziative di carattere ludico-ricreativo, supporto e coordinamento per il potenziamento dei controlli anti droga e anti alcool. Il bando prevede la copertura massima dell’80%; la restante parte del cofinanziamento a carico del proponente potrà essere coperta anche da sponsorizzazioni private. Il contributo del Comune non potrà superare i 50mila euro per un progetto presentato da un singolo ente/associazione o fino a 90mila se presentato da più soggetti. Gli interessati hanno tempo fino al 12 maggio per presentare le proposte esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC [email protected] con oggetto la denominazione del soggetto concorrente e la seguente dicitura “Partecipazione alla procedura di evidenza pubblica per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici per l’organizzazione e la realizzazione di interventi nel settore della sicurezza stradale nel Comune di Firenze”.Per info: https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici

E.B.