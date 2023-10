"Le tre corone d'oro a Rignano: premio a chi si è distinto"

Qualsiasi rignanese può proporre il nome di un compaesano o di un ente locale quale vincitore del premio "Le tre corone d’oro". Entro il 12 ottobre possono essere presentate (mail a info@comunerignano.it) le proposte per la concessione della massima benemerenza locale, dedicata a chi si è distinto con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, della cultura, dell’istruzione, della politica, del volontariato e che abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità rignanese. Il premio consiste in una targa con la riproduzione dello stemma, che sarà consegnato in occasione della festività del santo patrono San Leolino.