Le tecnologiche luci della città Nuova illuminazione a basso costo Il sindaco: "Risparmio in bolletta"

Con un investimento di 1milione e 800mila euro il Comune di Greve sostituisce l’illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale. Saranno 2500 i punti luce sostituiti con lampade a led oltre a prevedere interventi smart city. L’installazione delle luci a led produrrà un risparmio energetico pari al 70%.

I nuovi apparecchi saranno installati su tutto il territorio comunale attraverso lo strumento del project financing (ovvero il finanziamento a lungo termine di un progetto, dove il ristore del finanziamento è la gestione dell’opera stessa), e nel corso dell’estate partiranno i lavori. Tra gli interventi di smart city come gli attraversamenti pedonali ad alta luminosità nei punti più nevralgici del territorio, i punti di ricarica per carrozzine e biciclette elettriche e illuminazioni artistiche sugli edifici monumentali come il palazzo comunale di piazza Matteotti, il Cassero di Montefioralle, la chiesa di Panzano, la chiesa di Greve, la rotonda del Seminatore a Strada. Il restyling interesserà l’intero sistema di illuminazione pubblica grevigiano. "Con questa scelta - spiega il sindaco Paolo Sottani – si avrà un consistente risparmio energetico per passare da 1 milione e 200mila kWh a 300mila kWh. Il vantaggio dunque è duplice: da un lato il rispetto e la tutela dell’ambiente, dall’altra il beneficio economico sulla bolletta". Inoltre, elemento non di poco conto, "le nuove luci permetteranno un miglioramento dell’illuminazione stradale e contribuiranno a garantire maggiore sicurezza. Oltre a diminuire l’inquinamento luminoso prodotto e avere migliori condizioni di comfort visivo", sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Romiti.

Andrea Settefonti