Le strade groviera Si apre un’altra voragine "Rischiata la tragedia"

Paura ieri pomeriggio verso le 13,50 in via Pier Capponi, tra piazza Libertà e via Fra’ Bartolommeo, per una voragine che si è improvvisamente formata in mezzo alla carreggiata.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno verificato non ci fosse pericolo per gli edifici circostanti.Sono intervenute anche la Polizia municipale che ha chiuso il tratto di strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza, e la Protezione civile .

"Stavo passando di lì proprio in quel momento - racconta Barbara Biason -

Ho visto che, immediatamente dopo che era passata un’automobile, si è spalancata una grande buca.Non molto larga, sarà una trentina di centimetri di diametro, ma veramente profonda, alcuni metri tanto che non si riiesce a vedere il fondo.In quel punto non c’era proprio terra sotto, era come un pozzo. Meno male che non è successo nulla di serio: se invece che sotto a una macchina si fosse aperta sotto a un motorino, poteva essere una tragedia".

Publiacqua nel frattempo ha messo in sicurezza l’area,i tecnici stanno verificando se si tratti del cedimento di una fognatura o piuttosto di un allaccio, le due ipotesi più probabili. Oggi inizieranno i lavori di riparazione.

Non è la prima voragine che si verifica a Firenze recentemente: la più nota è stata quella che si creò il 22 dicembre in Borgo San Frediano, per un danno alla sottostante fognatura, dovuta al passaggio di mezzi pesanti: per questo motivo è stata deviata la linea 6 di Autolinee toscane; in quel caso si riscontrarono danni anche a un antistante condominio.

Una voragine per lo sprofondamento di una condotta fognaria è avvenuta anche il 9 marzo in via del Pratellino a Campo di Marte, per l’appunto nel delicato giorno per il quartiere di una partita di Conference league, che mandò in tilt il traffico per ore.

Carlo Casini