Le spiagge più belle. Le prime posizioni all’Isola d’Elba e al Giglio

Le isole dell’arcipelago toscano hanno le migliori spiagge di tutta la Toscana, secondo Google Maps. A stilare la classifica è Holidu, uno dei portali principali per la prenotazioni di case e appartamenti sul web. La vittoria la porta a casa l’Isola d’Elba, che domina la lista con 11 spiagge su dodici. La rimanente risulta comunque fuori dal ’continente’: è la spiaggia delle Cannelle, all’Isola del Giglio, e raggiunge la quarta posizione.

Ma vediamo la classifica completa: la medaglia d’oro se la accaparra Cavoli, la spiaggia del comune di Campo nell’Elba. A seguire, sul podio, i lidi di Padulella e Capo Bianco, entrambe nel comune di Portoferraio. La quinta posizione è per la spiaggia della Biodola, a cui seguono la spiaggia di Seccheto e quella di Barabarca a Capoliveri. Ottavo posto per il mare con il relitto: Pomonte; nono per Procchio e decimo per Seccione. Gli ultimi due posti, invece, vanno alla spiaggia di Forno e a quella di Lacona.