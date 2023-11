Le sonate da camera di Domenico Dreyer e Antonio Vivaldi

Il 24 novembre (ore 21) nella Sala Capitolare della Chiesa di Santa Felicita (piazza di Santa Felicita) il trio formato da Andrea Ridilla (oboe), Tyler Stewart (violoncello) e Giacomo Benedetti (clavicembalo, organo e concertazione), presenta il concerto "Le sonate da camera all’Oboe tra Venezia e Firenze". Saranno presentate le sonate di Domenico Dreyer, oboista fiorentino, che lavorò a Venezia con Antonio Vivaldi, cui ispirò per scrivere sei sonate per oboe e basso continuo; nel concerto alle composizioni di Dreyer si alterneranno brani di Vivaldi per violoncello, oboe e clavicembalo. L’evento apre la ’coda’ autunnale del Baroque Festival Florence, che proseguirà a dicembre: il 3 alla Basilica di San Miniato a Monte per il Festival degli Organi storici si esibirà l’organista Giacomo Benedetti; l’8 nella Sala Capitolare della Chiesa di Santa Felicita ci sarà il concerto "Le sonate al flauto traversiere di Giuseppe Sarti mentre il 20 il concerto "Il mandolino nella Firenze di fine

Ottocento".