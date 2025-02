"Le risorse del Consorzio in campo per risolvere i problemi idraulici"

"Un incontro costruttivo e che ci ha premesso di accogliere le istanze e le preoccupazioni dei campigiani, in linea con la mia disponibilità all’ascolto più volte dichiarata": a parlare è Paolo Masetti, presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno dopo l’incontro coi comitati degli alluvionati. Insieme a lui l’ingegner Iacopo Manetti e l’assessore alla Protezione civile, Tommaso Landi. Di fronte i comitati Alluvione Campi 2023, Arca di Noè, via Cetino-via Campanella e Santa Maria-La Villa. Tante le richieste, a partire dalla fattibilità o meno dei lavori per la mitigazione del rischio idraulico sulla base dell’ormai conclamato cambiamento climatico.

"Ma è stata anche l’occasione - ha aggiunto Masetti - per fare chiarezza su come lavora il Consorzio e su quali risorse possiamo mettere in campo per arrivare alla risoluzione delle criticità idrauliche che ben conosciamo. Poi bisogna passare alla fase propositiva, cercando di fare fronte comune con tutti i soggetti coinvolti al fine di reperire i finanziamenti necessari".