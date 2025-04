Le notti folli di piazza Santa Croce. Risse, venditori di alcol e droga: "Il sabato serve una pattuglia fissa"

di Antonio Passanese

L’orologio segna l’una di domenica mattina ma in piazza Santa Croce le centinaia di giovani assiepati tra il sagrato della basilica, la scalinata e la piazza non sembrano avere alcuna intenzione di andare a dormire. Gli spacciatori, che si divono i clienti, sembrano far affari d’oro. Così come alcuni sudamericani che, con i frigobar al seguito, vendono ogni tipo di alcolico. Per una birra bastano 2 euro, ma dai loro cassoni tirano fuori anche vodka, vino, gin e whisky. Che ovviamente vanno a ruba.

Nessun controllo da parte delle forze dell’ordine – nonostante i residenti della piazza denunciano di aver più volte richiesto il loro intervento –, e così Santa Croce si trasforma nella zona franca della mala movida. Dove tutto è lecito e tutto è possibile. Perfino le risse: ad un certo punto, infatti, sul sagrato sono inziati a volare pugni, calci, schiaffi e bottigliate tra due distinti gruppi di persone.

Colpa anche dell’alcol che ogni weekend scorre a fiumi: la notte scorsa, ad esempio, tra ubriachi e ragazzi in preda al vomito, si sono viste scene ripugnanti. E nonostante il brusio dei tanti ragazzi presenti davanti alla basilica fosse fortissimo, “le promozioni“ degli improvvisati venditori di coktail fai da te si udivano distintamente. Gli irriducibili della movida di Santa Croce sono rimasti in piazza a fare baldoria fino all’alba, cosa che, purtroppo, ha fatto sì che sia i residenti che gli ospiti dei B&B faticassero a prendere sonno.

E ora il timore di chi vive in zona è che possano ripetersi quegli episodi che sembravano archiviati, e che per anni hanno dato loro filo da torcere. Contro la mala movida in Santa Croce venne creato anche un comitato, che adesso torna alla carica chiedendo una pattuglia delle forze dell’ordine dal venerdì alla domenica.

In settimana verrà inviata una lettera aperta alla sindaca – che oltretutto ha i genitori che abitano proprio a pochi metri dalla piazza – e alla Prefettura per sollecitare un intervento risolutivo. "È ormai da diversi mesi che il sabato sera la piazza e soprattutto il sagrato della basilica (che ricordiamo essere sito unesco) viene letteralmente invaso da ragazzini dai 15 ai 25 anni di una maleducazione e di una violenza inaudita – affermano dal comitato – Praticamente ogni fine settimana bisogna registrare una rissa: ieri alle 1.30 del mattino è dovuta intervenuta l’ambulanza e la polizia con 3 volanti per un pestaggio che ha coinvolto decine di persone. È diventato davvero pericoloso camminare nella nostra zona perché ci sono queste bande, soprattutto di minorenni, che cercano continuamente lo scontro".