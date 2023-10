Le nostre case a Campi con vista sui giardini del degrado: FdI chiede aiuto

"Il degrado dei giardini di via Don Minzoni è sotto gli occhi tutti, non possono esserci zone franche in città: così non possiamo andare avanti". A denunciarlo la coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia, Pierfrancesca Gallorini, insieme al consigliere comunale Roberto Valerio. "E’ una situazione insostenibile – dicono – soprattutto dopo quanto successo nei giorni scorsi, con schiamazzi notturni e cumuli di rifiuti dappertutto, che ha portato gli abitanti della zona, esasperati, a rivolgersi aa noi per far sentire la loro voce".

"Qui la microcriminalità regna sovrana da anni con numerosi atti vandalici. I residenti ci hanno assicurato di avere visto chi, oltre a urlare, roteava delle catene e chi aveva in mano sassi, pronto a sfidarsi". A questo proposito il consigliere Valerio ha annunciato che presenterà un’interrogazione in consiglio comunale "in quanto – ha spiegato – non sono più tollerabili situazioni come questa, di degrado evidente in una zona centrale del paese. L’amministrazione comunale ha il dovere di intervenire con azioni tangibili per contrastare una criminalità diffusa su tutto il territorio, oltre a lavorare per l’introduzione del terzo turno della polizia municipale, come richiesto da tempo".

Da tempo i cittadini segnalano anche sui social l’area verde di via Don Minzoni, ribattezzata "giardini del degrado, dove tutte le mattine ci alziamo con qualcosa di nuovo e dove si trovano auto graffiate e rifiuti abbandonati".

Pier Francesco Nesti