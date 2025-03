Le Mulina, ex ippodromo in agonia. Revocata la concessione alla Pegaso si cerca un nuovo soggetto privato

Palazzo Vecchio si guarda intorno, in cerca di un privato in grado di subentrare alla Pegaso srl. Ne va del futuro dell’ex ippodromo Le Mulina, da salvare, riqualificare e restituire alla città una volta per tutte, come presidio sociale di una comunità. Va letta in questo senso la delibera di indirizzo presentata dall’assessore al Patrimonio Dario Danti e approvata martedì dalla giunta. Una delibera che fissa un avviso pubblico per sondare il mercato e verificare la presenza di operatori economici interessati all’utilizzo dell’intero complesso immobiliare alle Cascine. Tutto questo dopo la decisione spartiacque, nell’aria da tempo, del 26 febbraio scorso con cui il Comune ha avviato il procedimento di decadenza del concessionario, la Pegaso srl appunto, all’indomani del maxi sgombero effettuato dalle forze di polizia.

"Contrasto al degrado e ricerca di nuovi operatori, questo bene sarà valorizzato come merita. Non era più tollerabile la situazione nel quale si trova il complesso immobiliare - ha ricordato Danti - Tutto ciò ha contribuito ad aggravare ulteriormente le responsabilità a carico del concessionario che ha omesso di svolgere il suo ruolo di custode del bene tollerandone l’occupazione ed alimentando di fatto il degrado e l’insicurezza a danno non solo dell’immobile, ma anche della collettività che frequenta la zona".

In particolare la delibera dà mandato alla direzione patrimonio immobiliare di valutare le proposte che perverranno, con il supporto della direzione urbanistica, anche in relazione delle previsioni degli strumenti urbanistici approvati, al fine di orientare correttamente i contenuti del futuro avviso per la valorizzazione del complesso. "E’ essenziale accorciare i tempi tra la eventuale ripresa in possesso del bene e l’avvio dell’intervento di valorizzazione visto che si tratta di un complesso monumentale inserito nel Parco delle Cascine. Con questo provvedimento - ha concluso l’assessore Danti - possiamo anzitutto adottare tutti gli interventi necessari a contrastare il degrado dell’area. L’esplorazione di mercato potrà fare emergere operatori che potranno valorizzare, come merita, l’ex ippodromo. Contiamo di lanciare l’avviso pubblico nelle prossime settimane".

