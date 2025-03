Le modifiche più rilevanti del calcolo Isee

Miceli

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 14 gennaio 2025 n. 13 che apporta alcune modifiche in materia di Isee, tra cui rendere operativa l’esclusione dal calcolo dell’Isee dei titoli di Stato. Il decreto poi interviene anche su altri punti e tra questi si segnalano le modifiche riguardanti due delle cinque situazioni per cui è possibile considerare nuclei familiari distinti i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica. Altre novità attengono agli indicatori della situazione reddituale e patrimoniale. Nel primo caso, si interviene innanzitutto sulle componenti da sommare per ottenere il reddito del nucleo familiare. Altra nuova disposizione prevede che dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

