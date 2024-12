Le migliori 500 aziende di Firenze. Il confronto fra dati e mercato. E le nuove strategie per il rilancio

E’ stato il giorno della sesta edizione di “Top 500 Firenze”, l’iniziativa di PwC Italia che conta ben 26 tappe sul territorio nazionale. Grazie alla propria consolidata esperienza, PwC Italia analizza i bilanci delle imprese focalizzando l’attenzione, per questa edizione, su quelle attive al 31 dicembre 2023 e classificando le prime 500 attraverso un’estrazione delle informazioni dalla banca dati Aida di Bureau Van Dijk. Il risultato di questo lavoro è stato il focus centrale di un confronto tenutosi al Refettorio di Santa Maria Novella, a Firenze, che ha fornito ai partecipanti una panoramica delle realtà imprenditoriali fiorentine, con una visione anche di prospettiva sugli andamenti economici.

In apertura del dibattito è intervenuta la vicedirettrice de La Nazione, Cristina Privitera. Il confronto è stato invece moderato da Lisa Ciardi, giornalista de La Nazione. Durante il pomeriggio organizzato da PwC Italia in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze sono stati dunque presentati e analizzati i dati della ricerca sulle performance delle prime 500 imprese del territorio.

Sono intervenuti Fabrizio Gaggio Co-Ceo & asset director del Gruppo Starhotels; Francesco Forzoni, partner di PwC Italia; Massimo Peccia, owner di Univergomma SpA; Francesco Giunta, professore ordinario di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Firenze; Simone Guidi, partner di PwC TLS Avvocati e Commercialisti; Marco Mancini, partner di PwC Italia; Nicola Testai, Ceo di Oic Group; Veronica Poggi, partner di PwC Italia; Francesca Bignami, partner PwC TLS Avvocati e Commercialisti.

I relatori, durante i loro interventi, hanno approfondito gli impatti degli attuali scenari di mercato sul 2024, anche per condividere idee e strategie per promuovere la crescita delle imprese e lo sviluppo del territorio attraverso piani di investimento e percorsi di trasformazione digitale e sostenibile. Un’attenzione particolare è stata posta sulle nuove sfide dell’intelligenza artificiale e della transizione ecologica. Non è mancato l’impegno per la solidarietà, grazie alla collaborazione con Ant, quest’anno partner dell’evento e rappresentata dal delegato Fondazione Ant Toscana, Simone Martini. Con “Top 500 Firenze”, alla sua sesta edizione, è stato possibile osservare la valutazione dell’andamento economico delle imprese grazie alla collaborazione con le Università.

L’intero studio è oggi distribuito gratuitamente insieme alle edizioni de La Nazione di Firenze e di Empoli, per fornire uno strumento utile e di facile consultazione per aziende, addetti ai lavori e per chiunque voglia orientarsi meglio nella materia.

Chiara Ottaviani