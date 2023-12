Le iniziative in memoria di Roberto. Morto a vent’anni al Gobetti Volta

Il muro lungo il parcheggio di san Michele a Tegolaia si è colorato delle tinte dell’arcobaleno e della pace grazie all’impegno dei volontari dell’associazione "Roberto Frezza Never back down": in collaborazione col Comune e alla presenza del sindaco e di alcuni membri della giunta, hanno ripulito l’area verde circostante e poi ridipinto la parte in muratura lungo la ciclabile. Lo hanno fatto in ricordo del loro amico Roberto: 20 anni, ex studente diplomato al Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, se n’è andato tragicamente nel gennaio del 2022, cadendo dall’alto della scala antincendio di quell’istituto che tanto aveva amato e dove era entrato di notte, forse per un selfie. Nessuno lo ha dimenticato e nel giardino del Gobetti da qualche mese un albero cresce nel suo nome, accanto a una targa che ricorda la sua vita.

Ora anche un po’ di Grassina parla di lui, grazie all’"abbraccio verde" dei suoi amici che già nelle scorse settimane avevano ripulito altri giardini del territorio ripolese e che a fine anno consegneranno due borse di studio ad altrettanti studenti. "Dare una mano per conservare il nostro verde e per promuovere la pace e l’uguaglianza è il nostro scopo, nel nome di Roberto" dice Emma Hill, presidente dell’associazione.

