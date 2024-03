Le graduatorie degli asili nido per l’anno educativo ’24-’25. Il servizio online del Comune

Sono online le graduatorie dei Servizi Educativi 0-3 anni per l’anno 2024-2025. Le graduatorie sono consultabili, accedendo all’apposito Servizio Online. Le bambine e i bambini sono identificati, nel servizio online di consultazione delle graduatorie, con il codice numerico riportato in alto a sinistra della domanda di iscrizione. Sarà possibile rinunciare all’ammissione, utilizzando il Servizio Online che si attiva con link contenuto nella e-mail d’ammissione, fino al giorno 27 marzo. Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere all’indirizzo mail: [email protected] Per informazioni riguardo al funzionamento delle graduatorie è possibile consultare la Scheda Servizio di riferimento.