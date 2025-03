Le esibizioni degli studenti per solidarietà

Si chiama ’Live your dream 2025’ ed è lo spettacolo ideato e realizzato da Irene Colzani, cantante, autrice, speaker radiofonica e vocal coach che andrà in scena stasera alle 21 al Teatro di Fiesole e il cui ricavato andrà in beneficenza alla Fondazione La Compagnia di Babbo Natale impegnata in progetti che avvicinano ragazzi che vivono in contesti difficili, anche dal punto di vista economico, alla pratica musicale e alle attività sportive.

Lo spettacolo è un contest musicale a gruppi che vedrà sul palco giovani ragazzi che si stanno affacciando al mondo della musica, allievi di canto delle scuole Lmws e Florence Academy, di Maurizio Tomberli ed Eric Buffat, affiancati da ballerine e ballerini degli allievi della Scuola di Danza Nijinsky. Il tema che accomunerà i 4 gruppi sarà il Sogno "Siamo grati per questo spettacolo che ci aiuta nel nostro impegno quotidiano verso chi è in difficoltà - sottolinea il presidente della Fondazione Compagnia di Babbo Natale Silvano Gori a nome di tutti i Babbi - .Grazie a Irene Colzani che lo ha pensato e grazie alla sindaca di Fiesole Cristina Scaletti che ci ha messo a disposizione il Teatro. Imparare a suonare uno strumento musicale è un modo per uscire dalla noia - aggiunge Gori -, per appassionarsi, per coltivare un’attitudine. Ed è questo che vogliamo: mettere in condizioni i giovani di conoscere gli strumenti e iniziare a suonarli".

A fare il saluto d’apertura sul palco ci sarà la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti.

D.G.