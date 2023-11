Le donne contano. Parità di genere nei dibattiti e in tv

“Le donne contano”, nel dibattito pubblico come nella società, e per la prima volta un progetto “misura” la loro effettiva partecipazione. A poco più di un anno dall’avvio del progetto No Women No Panel, nato in seno alla Commissione europea con l’obiettivo di garantire una rappresentazione paritaria nei talk e nei convegni, fatto proprio e rilanciato dalla Rai attraverso un Memorandum e una serie di protocolli territoriali, un volume di studi racconta le tappe della campagna e i primi risultati raggiunti. Alla buonora, verrebbe da dire, considerato il fatto che il tema è da tempo nell’agenda nei Comitati unici di garanzia degli atenei. Molte Università, nel corso degli ultimi anni, si sono dotate di linee guida per incoraggiare la logica di valorizzazione delle diversità e del merito delle persone, fornendo a tutte le componenti della comunità universitaria la giusta visibilità nella partecipazione a eventi, a comitati scientifici, o a eventuali altre manifestazioni patrocinate dagli atenei. Alla luce di questo il dibattito è aperto e “Quando le donne contano. No Women No Panel: la misura della democrazia paritaria” edito da Rai Libri, sarà presentato domani nel corso di un incontro all’Università di Firenze (ore 11, Aula Magna, piazza San Marco, 4), che assieme a Città Metropolitana di Firenze è stata tra i primi firmatari del protocollo d’intesa promosso dalla Rai.

Intervengono la rettrice Alessandra Petrucci e la presidente della Rai Marinella Soldi, modera Federico Monechi, caporedattore Tgr Rai. A seguire una tavola rotonda, coordinata da Arianna Voto, responsabile del progetto No Women No Panel, vedrà gli interventi di Maria Paola Monaco, delegata Unifi per l’inclusione e alla diversità coautrice del volume, di Enrico Marone delegato Unifi al bilancio - che illustreranno l’esperienza condotta con Città Metropolitana per la redazione dei bilanci di genere dei Comuni del comprensorio fiorentino - e di Maurizio Mosca, esperto di politiche di genere.