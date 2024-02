Le conversazioni intime. La verità? Dopo il sesso

Dopo la prima, con grandi riscontri, nell’ultima edizione del festival Intercity al Teatro della Limonaia dedicato all’Irlanda, torna in scena al Teatro Goldoni, "Conversation after sex", spettacolo teatrale dell’autore irlandese Mark O’Halloran nel quale la camera da letto diventa un luogo di confessioni impensate, cui affidarsi con la complicità del buio, dell’alcol e dell’intimità. L’appuntamento, il primo della stagione 2024 del Teatro delle Donne, domani e dopodomani con inizio alle 20,30: protagonisti della versione italiana di "Conversation after sex", prodotta dal Teatro delle Donne insieme a Intercity Festival, saranno Barbara Esposito, Gabriele Giaffreda e Anastasia Ciullini, regia di Dimitri Milopulos, traduzione di Lorenzo Borgotallo.

La trama vede al centro una donna, attorniata da tanti uomini. Una girandola di incontri sessuali a due, in maggioranza occasionali, come antidoto alla solitudine e alle pressioni esterne. Al centro della scena è Lei, donna senza nome ma reale, alle prese con uomini, talvolta appena tratteggiati, ma sempre vividissimi. Tipi che incarnano sfaccettature diverse dell’universo maschile, ognuno con il suo percorso e le sue fragilità: squarci, ora poetici e toccanti, ora grevi e respingenti, che, in un anno getteranno luce su un passato doloroso, pieno di non detti.

Con lo spogliarsi, letteralmente e metaforicamente, i protagonisti finiranno per giocare ad armi pari, toccando corde più intime di qualunque acrobazia sessuale. Il costo dei biglietti va da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne). Info, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 0552776393 - [email protected]), prevendite online su www.ticketone.it. Il prossimo spettacolo della stagione, invece, il 16 e il 17 febbraio al Teatro Goldoni vedrà Flavia Pezzo protagonista di "Family Affairs", lavoro della compagnia Krypton diretta da Fulvio Cauteruccio. Intanto, sempre per il Teatro delle Donne, aperte le iscrizioni ai corsi teatrali, ogni giovedì da oggi, allo Spazio Kantiere (via del Cavallaccio 1/Q, Firenze). Docenti Antonio Fazzini e Annibale Pavone. Giovedì primo e 8 febbraio lezioni di prova gratuite. Info e prenotazioni [email protected] tel. 055.2776393.