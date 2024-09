Le Chiavi della Città . Presentazione, giochi e cultura in Palazzo Vecchio per i piccoli

Una giornata a Palazzo Vecchio per festeggiare, insieme ai bambini delle scuole del territorio l’avvio de Le Chiavi delle Città, il pacchetto di percorsi educativi della didattica che da 31 anni vengono rivolti alle scuole fiorentine . "Per presentare il 31esimo anno abbiamo pensato di organizzare una festa a Palazzo Vecchio" ha detto l’assessora all’Educazione, Benedetta Albanese. Oggi per l’inaugurazione saranno organizzate a Palazzo Vecchio tante attività per le scuole che hanno aderito, la mattina dalle 10 in poi MUS.E permetterà a tutte le classi partecipanti di scoprire le meraviglie del palazzo.