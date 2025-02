Le Chiavi della Città, il 6 febbraio una giornata di ascolto

Firenze, 5 febbraio 2025 - “Un'occasione unica per esplorare le prospettive future de Le Chiavi della Città attraverso una discussione tra tutti gli attori del mondo della scuola e i referenti delle associazioni, sulle linee guida 2025-27”. Con queste parole l’assessora all’educazione Benedetta Albanese presenta “La Bussola verso Le Chiavi della Città del domani”, una giornata di tavoli di lavoro organizzata per il 6 febbraio all’Istituto degli Innocenti dall’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze con la Direzione Istruzione – Ufficio Progetti Educativi e Comunicazione, per ascoltare e sviluppare, insieme al mondo della scuola, le linee di indirizzo utili per la scelta dei nuovi percorsi educativi extrascolastici rivolti ai servizi per nidi d’infanzia, alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, ai Centri di Formazione Professionale e ai Cpia del territorio fiorentino. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 presso l’Istituto degli Innocenti dove tutto il mondo della scuola, dirigenti, docenti, educatori, associazioni del terzo settore, fondazioni, aziende, professionisti incontreranno i soggetti proponenti dei progetti dividendosi in cinque tavoli tematici, confrontandosi sui percorsi educativi e progetti formativi, portando proposte, idee e riflessioni da integrare nell’offerta futura. “Saremo tutti assieme per un momento di riflessione approfondita – spiega l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese – fondamentale per migliorare sempre più i progetti educativi de Le Chiavi della Città, che affiancano le attività didattiche nelle scuole e danno un valore aggiunto straordinario per la crescita di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi. Il prossimo anno scolastico le Chiavi della Città compiranno 32 anni, ma di edizione in edizione i progetti vengono attualizzati e rinnovati grazie all’impegno e all’entusiasmo delle scuole e dei nostri uffici, e alla capacità di stare al passo con i tempi e di arricchire e indirizzare l’offerta. Già quest’anno le Chiavi della Città contano 638 progetti educativi, 68 dei quali proposti per la prima volta, e 20 rassegne teatrali per 96 spettacoli: un’offerta straordinaria che puntiamo a far crescere ancora, con un impegno comune rivolto solo al bene delle giovani generazioni”. I tavoli saranno Steam per tutti; oltre la comunicazione: musica, teatro e danza; benessere: relazioni, stili di vita e emozioni; cittadini si cresce: istituzioni, regole, educazione civica; le chiavi della città del domani: bisogni e procedure.