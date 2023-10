Le celebrazioni del 30 novembre Don Milani per la Festa della Toscana Valori umani e dialogo interreligioso Invitati vescovo, rabbino e imam

"I Care, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani" è il titolo dell’edizione della festa della Toscana che il 30 novembre ricorderà la decisione rivoluzionaria con cui, nel 1786, il granduca Pietro Leopoldo fece della Toscana il primo stato al mondo ad abolire pena di morte e tortura. Momento centrale sarà la seduta solenne al teatro della Compagnia, in cui, oltre al presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e il presidente della Regione Eugenio Giani, interverranno come relatrici la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra e la presidente del Comitato delle celebrazioni per il centenario di don Milani, Rosy Bindi. Invitati vescovo, imam, rabbino per valorizzare il dialogo interreligioso.