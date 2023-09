Le arti performative e la scienza si fondono a Firenze al Parco delle Cascine

Il Parco delle Cascine è al centro di un racconto che si serve della scienza e delle arti performative per amplificare l’esperienza all’interno di questo grande polmone verde e promuoverne una lettura interdisciplinare. Se ne parla domani durante l’incontro dal titolo "Scienze, suoni e segni tra gli alberi", promosso dal Dipartimento di Agraria dell’Università di Firenze in collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa. L’evento, che si svolgerà presso il Parc (Performing Arts Research Centre) dalle ore 15, muove dalla ricerca del compositore, pianista, cantante e sound designer, Valerio Vigliar (nella foto), sul Parco delle Cascine. Un lavoro, "Promenade", che attraverso passeggiate registrate ha esplorato acusticamente la vita che anima quotidianamente l’area verde, la sinfonia complessa di voci, rumori ambientali e animali per farne strumento emozionale e di indagine allo stesso tempo. Uno spartito inedito, dunque, che Vigliar presenterà, sempre al PARC, domenica (ore 18).