L’avventura di Einaudi

Oggi siamo in via Guelfa 22 a / rosso, per visitare la Libreria Einaudi, aperta nel 1996 in quello stesso luogo, a un passo da piazza San Marco e da piazza del Duomo. A raccontarci l’avventura è Francesco, uno dei fondatori, che insieme al fratello Gregorio e ad altri collaboratori ha spinto la libreria anche verso altri binari: "Il nostro intento fin dall’inizio era quello di creare un luogo di incontro e di ritrovo, di amicizia e ospitalità delle idee, concentrandosi su eventi dedicati alla letteratura, all’arte, alla musica, organizzando presentazioni di libri, mostre, performance dal vivo e negli ultimi anni all’interno della struttura abbiamo aperto un piccolo bar, con degustazioni solo di vino, tè e caffè. "L’obiettivo del nostro spazio è dare valore al tempo, sottraendolo al ritmo sempre più frenetico della quotidianità". (Aggiungo: in un momento storico in cui la tecnologia, che velocizzando la comunicazione e il lavoro in generale, avrebbe dovuto “regalarci“ un po’ di tempo, mentre invece sembra proprio che il tempo non basti mai). Adesso lascio di nuovo la parola a Francesco: "La cultura è il mezzo per conoscere ed esplorare mondi comunicanti e cooperanti, che migliorano l’intensità e la qualità delle nostre esperienze. Questo percorso, realizzato insieme a mio fratello Gregorio e negli ultimi anni con la storica dell’arte Desirè Fersini, il filologo Federico Pucci e la nostra traduttrice Claudia Fromm, ci ha permesso di internazionalizzare la nostra attività, soprattutto nell’arte contemporanea. Ognuno/a di loro ha una mansione specifica". Questa occupazione ha dato luogo a molti incontri. Ancora Francesco: "In tutti questi anni abbiamo ospitato tanti scrittori con le loro presentazioni di libri, come ad esempio Mario Luzi, Francesco Biamonti, Lalla Romano, Alda Merini, Fabrizia Ramondino, Francesca Sanvitale, Patrizia Valduga, Rosetta Loy, Giovanni Raboni, Sebastiano Vassalli, Marisa Bulgheroni, Aldo Nove, Maurizio Braucci, Evelina Santangelo, Michele Mari, Wu Ming, Diego De Silva e ancora molti altri. Abbiamo allestito mostre di artisti storici e di giovani contemporanei. Ci sarebbe da scrivere un libro!" Nel frattempo, possiamo andare a sfogliare le pagine che la Libreria Einaudi scrive ogni giorno… Buona lettura.