Firenze, nuovo asfalto in via delle Romite

Firenze, 8 giugno 2024 - Nuovo asfalto in via delle Romite, lavori alla rete idrica in via delle Panche: sono alcuni interventi al via a Firenze dalla prossima settimana. Per quanto riguarda le asfaltature la prossima settimana è in programma l’intervento in via delle Romite a seguito dei lavori relativi all’illuminazione pubblica. Da lunedì 10 a venerdì 14 giugno sarà interrotta la circolazione tra via Volterrana e via Santa Chiara. Percorso alternativo: via della Certosa-via Senese-raccordo del Galluzzo-via delle Bagnese-via delle Romite. Ecco i principali interventi. In via delle Panche inizieranno martedì 11 giugno i lavori per il collegamento della nuova rete idrica. Fino al 21 giugno circolazione interrotta in via delle Panche tratti via delle Montalve-via Spinucci e via Carlo del Greco-via delle Montalve mentre all’incrocio con via Spinucci è previsto un restringimento. In via delle Montalve previsto un senso unico nel tratto via delle Panche-via Spinucci verso via Eleonora Ramirez de Montalvo; senso unico anche in via Spinucci da via delle Montalve verso via delle Panche e tra via Pellas verso via delle Panche. Percorso alternativo per tornare in via delle Panche: via delle Panche-largo Caruso-via Carlo del Graco-via Reginaldo Giuliani-via Vezzani-via Spinucci-via delle Panche; itinerario alternativo per tornare in via Spinucci incrocio via delle Montalve: via delle Panche-largo Caruso-via Carlo del Greco-via Reginaldo Giuliani-via Caldieri-chiuso dei Pazzi-via delle Montalve-via Spinucci; percorso alternativo per ospedale di Careggi: via delle Panche-largo Caruso-via Carlo del Greco-via Reginaldo Giuliani-via Caldieri-chiuso dei Pazzi-via della Quiete-via Petrocini-via delle Gore-via delle Oblate-viale Pieraccini. In via Curtatone da lunedì 10 giugno sono in programma interventi di regolazione idraulica. Si inizia con un restringimento di carreggiata tra il numero civico 8 e Borgo Ognissanti; a seguire scatterà la chiusura della corsia lato numero civici pari tra Il Prato e via Montebello con l’istituzione nell’altra corsia di un senso unico verso via Montebello. Cambio di senso anche in via Montebello nel tratto tra le corsie di via Curtatone verso via Montebello (lato via Palestro). In piazza Ognissanti intersezione Borgo Ognissanti sarà in vigore un divieto di transito per i veicoli superiori ai 35 quintali. Itinerario alternativo nella seconda fase: per i veicoli provenienti da Il Prato/Borgo Ognissanti e diretti in lungarno Vespucci da via Curtatone (corsia lato numeri civici pari)-via Montebello (corsia di collegamento)-via Curtatone (corsi lato numeri civici dispari)-lungarno Vespucci; per i veicoli inferiori ai 35 quintali provenienti da lungarno Vespucci e diretti verso Il Prato da via Curtatone-via Montebello-via Melegnano-Borgo Ognissanti; per i veicoli superiori ai 35 quintali provenienti da piazza Goldoni/Borgo Ognissanti e diretti verso Il Prato da Borgo Ognissanti-Il Prato. La terza fase prevede l’interruzione della circolazione tra Borgo Ognissanti e via Montebello nella corsia lato numeri civici pari; in piazza Ognissanti intersezione Borgo Ognissanti sarà in vigore un divieto di transito per i veicoli superiori ai 35 quintali. Itinerario alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali provenienti da lungarno Vespucci e diretti verso Il Prato: via Curtatone-via Montebello-via Melegnano-Borgo Ognissanti; percorso alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali provenienti da piazza Goldoni/Borgo Ognissanti e diretti in direzione Il Prato: Borgo Ognissanti-Il Prato. Termine previsto 14 giugno.