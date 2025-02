Firenze, al via lavori in via Pompeo Neri

Firenze, 15 febbraio 2025 – Partono, dalla prossima settimana a Firenze, diversi interventi stradali. Tra tutti, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, ci sono i lavori di risanamento stradale in via Pompeo Neri. La data da segnarsi è il 18 febbraio: in orario 21-5.30 saranno in vigore divieti di transito in via Pompeo Neri (tra via del Palazzo Bruciato e piazza Leopoldo). Circolazione interrotta in via Milanesi, piazza Tanucci (corsie in direzione di via del Palazzo Bruciato, di rientro lato giardini, in direzione via del Romito), via del Palazzo Bruciato. Itinerario per tornare in piazza Leopoldo: via Circondaria-via del Romito-via Richa-via Bonaini-piazza Vieusseux-via Gianni-piazza Leopoldo. In via Santa Lucia, per effettuare la sostituzione di condizionatori, domani, 16 febbraio, in orario 6-17.30 ci sarà la chiusura tra via Il Prato e via Palazzuolo. Questo l'itinerario alternativo per i veicoli diretti in via degli Orti Oricellari: via il Prato (lato numero civico 20)-via Palazzuolo-via degli Orti Oricellari.