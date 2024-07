Lavori sulla Bolognese, via alla seconda fase

Firenze, 29 luglio 2024 – E’ in programma dal 29 luglio al 10 settembre la seconda fase dei lavori Pnrr all’acquedotto su via Bolognese, chiusa nel tratto compreso tra il civico 102 B e l’incrocio con via di Montughi escluso. Oltre alla chiusura al traffico privato, anche il servizio extraurbano subirà delle modifiche di percorso per il collegamento tra Firenze e il Mugello.

Per ridurre il disagio, vista anche l’interruzione della linea ferroviaria Faentina tra Firenze e Borgo San Lorenzo via Vaglia dall’8 agosto al 1° settembre, sono state attuate le seguenti agevolazioni:

- chi è titolare di un abbonamento autolinee toscane per le linee 302A e 307A, può usufruire gratuitamente del servizio ferroviario Faentina via Vaglia, nel periodo in cui la ferrovia sarà ancora aperta;

- chi ha un abbonamento Trenitalia per la linea Faentina via Vaglia, può viaggiare gratuitamente sulle linee bus 302A, 307A e 319a, oltre che sulle navette tra Pratolino e San Piero a Sieve, nel periodo dell’interruzione ferroviaria.