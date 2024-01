Lavori tramvia in piazza della Libertà, come cambia la viabilità: la guida per gli automobilisti

Firenze, 20 gennaio 2024 – Il cantierone della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli ha ’imboccato’ ufficialmente il viale Matteotti venerdì sera piazzandosi, armato di transenne, in uno degli snodi storicamente più delicati della città.

"Sarà l’ultimo cantiere davvero impattante per il traffico proprio perché verrà collocato in un punto dove insistono molte strade, poi, con l’avanzare dei lavori sarà tutto più semplice anche per gli automobilisti. Ai fiorentini dico: tenete duro”, ha ammesso con franchezza l'assessore alla viabilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti nei giorni scorsi.

La biforcazione delle corsie in piazza della Libertà (Foto Cabras / New Press Photo)

Oggi abbiamo effettuato un piccolo test per capire tecnicamente cosa cambia per gli automobilisti. Non un esame del traffico il nostro (il sabato non fa testo, la prova del fuoco sarà lunedì) quanto piuttosto un piccolo vademecum formato video ad uso degli automobilisti fiorentini e dei pendolari dell'hinterland. I lavori interessano il viale nel tratto tra piazza della Libertà e via La Marmora-via Fra’ Bartolommeo occupando, una corsia per ogni senso di marcia, per l’esattezza quelle interne. Per i veicoli restano a disposizione due corsie per ogni direttrice: quelle centrali e quelle ricavate sui controviali (tra gli alberi e la pista ciclabile per intendersi) a disposizione della circolazione. Occhio però: in molti provenienti dal viale Lavagnini, alla 'biforcazione' poco prima del Principe, si buttano istintivamente solo e soltanto sulla sinistra, cioè verso il centro del viale. Si può invece, appunto, anche stare senza problemi sulla destra. E' bene ricordarselo per evitare di ingolfarsi.