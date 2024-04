Dalla tramvia all'asfalto, i lavori a Firenze

Firenze, 22 aprile 2024 – Sono diversi i lavori che scattano in città da oggi. Sulla tramvia 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli questa settimana è la volta di viale Mazzini. Gli interventi saranno effettuati dal 22 al 24 aprile per fasi: in orario notturno le asfaltature e a seguire, fino alle 12, la segnaletica. La prima notte i lavori interesseranno il tratto via Masaccio-via Manelli. Dalle 21 di lunedì 22 alle 12 di martedì 23 aprile previsto un restringimento di carreggiata. I lavori poi si sposteranno nell’area di intersezione tra viale Mazzini e via Masaccio. L’incrocio sarà quindi chiuso metà per volta in orario 01-12. Tra gli altri lavori ci sono il nuovo asfalto in via Romana e lungarno Diaz, ma pure interventi di messa in sicurezza e sui marciapiedi in via di Ugnano. Per quanto riguarda le asfaltature, la prossima settimana sono in programma diversi interventi. Per quanto riguarda via Romana, i lavori saranno effettuati nelle notti tra lunedì 22 e martedì 23 aprile e tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile. Dal punto di vista dei provvedimenti in orario 20-6 sono previsti divieti di transito tra piazza della Calza e via da’ Mori e da via da’ Mori a piazza San Felice (i divieti di sosta saranno in vigore dalle 00 di lunedì alle 6 di mercoledì). Sempre per le asfaltature del Tour de France, lunedì 22 aprile in orario 8-17 sono previsti divieti di sosta su lungarno Diaz tra piazza dei Giudici e piazza Mentana per le operazioni propedeutiche all’asfaltatura che sarà eseguita in orario notturno.