Lavori sull’Aretina, il grido di Meli: "Disagi e poca comunicazione"

Tutti i pendolari del treno delle 14 linee toscane possono ottenere un rimborso sull’abbonamento di ottobre pari al venti per cento. Una scelta, ha spiegato l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli, per compensare almeno in minima parte gli utenti per "gli intollerabili ritardi accumulati su linee regionali. Volevamo che il rimborso fosse esteso a tutti gli abbonati in Toscana, indipendentemente dal rispetto o meno dell’indice minimo di affidabilità". E così è stato fatto. È possibile presentarsi alla biglietteria con l’abbonamento di ottobre e ottenere uno sconto del 20% sul prossimo abbonament

Ma per i prossimi mesi i timori sono tanti, a causa del cambio di orario e di tempi di percorrenza per i lavori sulla Roma-Orte. Dopo i colleghi di Figline e Incisa e Reggello, anche da Rignano lamentano la mancanza di comunicazione da parte di RFI. "Oltre a subire da tempo disservizi per treni in ritardo e soppressi – dice l’assessore ai trasporti rignanese Silvia Meli – ora anche la non comunicazione, che è invece fondamentale per evitare equivoci e notizie errate. Tutto questo a scapito di coloro che quotidianamente usufruiscono del servizio ferroviario per studio o lavoro. Dare un’informazione puntuale e corretta è sempre stata una nostra richiesta perché questo è un aspetto importante per i nostri pendolari".

Manuela Plastina