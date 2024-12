Lavori stradali ridotti nei giorni di Natale. Ma il rischio ingorghi da shopping resta alto

Anche se domani entriamo nella settimana di Natale ed è previsto un numero ridotto di cantieri sulle strade cittadine, non si possono escludere difficoltà nella circolazione. Magari non sarà il caos generalizzato dell’altra sera, ma la corsa agli ultimi acquisti complica di solito la situazione generale, peraltro già congestionata di suo. L’invito, come sempre, è di limitare l’uso delle auto private, tanto più che viene segnalato in sensibile aumento, causa strenne, il transito dei furgoni per le consegne a domicilio.

Restando agli interventi programmati, sono da segnalare in particolare i divieti di transito e sosta in via della Fornace per interventi sulle alberature sul lungarno Cellini, nel tratto che conduce a via Ser Ventura Monachi. Inoltre il tratto fra piazza Ferrucci e via Ser Ventura Monachi diventerà a senso unico in direzione della stessa via Ser Ventura Monachi. È comunque previsto un percorso alternativo per i veicoli diretti in via della Fornace, attraverso il lungarno Cellini, piazza Ferrucci, via Ser Ventura Monachi per confluire di nuovo in piazza Ferrucci.

Per quanto riguarda il centro storico, Borgo Pinti sarà interessata da un trasloco con la chiusura al traffico domani dalle 9 alle 17. La circolazione sarà interrotta tra via di Mezzo e via dell’Oriuolo. Situazione analoga in via delle Conce, nella zona di Santa Croce, dove per eseguire lavorazioni edili sulla facciata di un palazzo domani mattina scatterà un divieto di transito tra via Ghibellina e via dei Conciatori (sempre in orario 9-17).