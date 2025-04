Lavori alla rampa di accesso sul Ponte Mediceo. Al via la prima fase con la ripavimentazione

Pontassieve, 17 aprile 2025 – Avviata a Pontassieve la ripavimentazione della rampa di accesso al Ponte Mediceo. Si tratta del primo passaggio relativo ad una più vasta sistemazione del centro storico del capoluogo, che prende il via proprio con l’intervento su uno dei monumenti principali del territorio. Dopo lo smontaggio della pietra esistente deteriorata, verrà realizzato un nuovo massetto armato che garantirà una maggiore stabilità e durata nel tempo a cui seguirà la posa della nuova pavimentazione, simile a quella esistente, che manterrà il carattere storico, ma con materiali più funzionali.

Il Comune di Pontassieve ricorda che durante l’intervento via Ghiberti e l’accesso al centro naturale rimangono regolarmente accessibili ed aperti al traffico verso via Palagi, nel quartiere del Fossato. Questo primo intervento, come detto, avvia un’importante serie di lavori di riqualificazione nel cuore del Borgo. Il progetto complessivo riguarda tutta l’area che si estende dalla storica Torre dell’Orologio fino al Ponte Mediceo e viene sviluppato in più fasi d’intervento, per venire incontro anche alle necessità dei commercianti e garantire la realizzazione degli eventi e manifestazioni ospitate nel Borgo.

La scelta di iniziare dalla rampa del ponte prende origine anche dall’attuale chiusura, in conseguenza al recente maltempo (nella foto). Il Ponte Mediceo è infatti ancora in attesa delle verifiche tecniche della Sovrintendenza e del Comando Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.