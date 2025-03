Lavori nella zona industriale. Scattano i divieti: nuova viabilità

Lavori e deviazioni. Si comincia dalla zona industriale, in via dell’Unità d’Italia, nei tratti dei sottopassi autostradali, chiusi per ispezione l’11 e 12 marzo prossimi. Per consentire l’intervento, sarà istituito il senso unico alternato, e il limite di 30 chilometri orari così da ridurre la pericolosità del traffico. Ma il cantiere più importante, con deviazioni che dureranno 18 giorni, riguarda via Fattori alle Bagnese dove saranno effettuati lavori di Publiacqua che deve sostituire le condutture dell’acquedotto. Da lunedì al 28 marzo sarà istituito il divieto di sosta 0-24 su ambo i lati di via Fattori, tra l’intersezione con le vie Gioli e Signorini e l’intersezione con via Lega. Sarà ristretta la carreggiata e istituito il senso unico con il limite di trenta all’ora. Ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra per chi viaggia su via Lega, provenendo da via Banti.