Lavori in via Roma, il mercato trasloca

di Lisa Ciardi

Preparativi in corso per la partenza del mega cantiere che, da settembre, interesserà via Roma, arteria principale di Signa. Due le novità emerse in questi giorni: il lavoro preliminare per consentire lo spostamento del mercato e il fatto che, ancor prima di quei lavori, partiranno quelli per l’estensione di via Arte della Paglia fino alla rotonda dell’Indicatore. "Relativamente al mercato – spiega il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – la prossima settimana organizzeremo un’assemblea con tutti gli operatori per concordare una nuova sede da utilizzare durante i cantieri su via Roma. Personalmente, credo che la soluzione ottimale potrebbe essere sistemare i banchi fra via dei Colli, largo Capitelloni e l’inizio di via del Setaiolo, ma ne parleremo tutti insieme".

Escluse al momento le ipotesi dei Renai, del parcheggio posto sul retro della scuola Leonardo da Vinci e del parcheggio scambiatore della stazione. "A breve – ha detto ancora Fossi –, probabilmente a fine luglio, partiranno anche i lavori per collegare via Arte della Paglia con l’Indicatore. Si completerà così un altro tassello della variante a via Roma, che favorirà ulteriormente la riqualificazione di questa strada".

Restano sul tavolo però anche altri progetti, come quello per estendere via Arte della Paglia verso la stazione o per proseguire dal parcheggio verso via delle Terrecotte, passando con un tunnel sotto il tracciato ferroviario. In entrambi i casi sta andando avanti la progettazione ma sono ancora da definire i tempi degli interventi.

La sistemazione di via Roma richiederà un investimento di 900mila euro da fondi Pnrr, più 160mila euro derivanti da un bando regionale. I lavori prevedono una ciclabile fra via dei Macelli e via di Porto; la messa in sicurezza dell’incrocio via Roma-via Argine Strada; un tratto ciclo-pedonale in via Argine Strada e la realizzazione di una Zona 30 per il collegamento con i Renai; la collocazione di numerose piante vicino alla scuola Leonardo da Vinci, un intervento per collegare la ciclabile da via di Porto al parcheggio scambiatore; la sistemazione dei marciapiedi; una parete verde sotto l’Erta di Castello e la sostituzione del manto stradale fra via dei Macelli e via di Porto con asfalto a bassa emissione acustica. I cantieri proseguiranno fino alla primavera 2024.