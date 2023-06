Lavori in via di Castello e via Di Vittorio, traffico limitato fino a martedì

Da domani a venerdì chiuso per lavori, ore 8-17, un tratto di via di Castello tra i civici 101 e 134, con probabili ripercussioni a Quinto Alto. Sempre in tema di viabilità prorogata fino a martedì 27 la chiusura al traffico della corsia direzione Prato di via Di Vittorio per lavori di Publiacqua, che avrebbero dovuto terminare mercoledì scorso, poi venerdì, e ora (dicono) martedì. Le limitazioni al traffico verso Prato ci sono già all’altezza di via Scarpettini con deviazione consigliata da via dell’Olmo.