’Lavori in corso scvp’. La compagnia si esibisce al teatro Niccolini

SAN CASCIANO

La Compagnia “Lavori in corso scvp” torna stasera alle 21.15 al Teatro Comunale Niccolini con lo spettacolo “Natale in casa

Ramella, debuttato al Teatro Everest e al Cappellone di

sant’Antonio Abate la scorsa primavera. In questa occasione Lavori in Corso sosterrà la Misericordia di San Casciano e la Misericordia di Mercatale con l’acquisto di nuove carrozzine ortopediche che sostituiranno in parte quelle ormai obsolete.

"Grazie al contributo di tutti coloro che verranno a vedere lo spettacolo - afferma la compagnia teatrale –, possiamo insieme, nel nostro piccolo, essere di supporto al nostro territorio nelle sue necessità".

“Natale in casa Ramella” è una commedia brillante in due atti. Sul palco scorrono e si rincorrono le fragilità umane dei nostri tempi; soldi, perdita di lavoro, solitudine, gap generazionali, mancanza di punti di riferimento, l’utilizzo esasperato e smodato delle nuove tecnologie. Il tutto condito da battute e gag per dare la giusta leggerezza ai temi affrontati.

La commedia si svolge la sera della Vigilia di Natale del 2021, primo Natale dopo la pandemia da Covid. Beatrice e Dante Ramella si accingono a passare una serata di placida quiete ma......Cosa può mai accadare? Di tutto! La storia si racconta e si lascia raccontare, accompagnata e tratteggiata dalle melodie della musica dal vivo suonata da due maestri: Massimo Nesi al violino e Matteo Gibellini alla tastiera.

Interpreti: Sonia Pestelli (nella foto), Nicola Salvini, Roberta Tassini, Marco Frosali, Andreina Farina, Luana Losi, Franco Pasqualetti, Simonetta Farina, Roberta Passaseo, Alessandro Cafaggi, Cristina Tornielli, Giulia Vaccari.Luci e fonica Adriano Fusi, regia e scrittura Roberta Tassini. Col Patrocinio del Comune di San Casciano.