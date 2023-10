Lavori in corso a Fiesole: chiusa la Roccettini

Publiacqua informa i cittadini del Comune di Fiesole e più in generale quanti si muovono con i mezzi privati dalla zona di via Faentina, all’altezza del ponte alla Badia, verso San Domenico che, a causa di urgenti e indifferibili lavori di manutenzione della rete idrica, si rende necessaria la chiusura al transito veicolare di via Badia dei Roccettini stamani a partire dalle 8 fino al termine dei lavori, con tutte le conseguenze immaginabili per il traffico.