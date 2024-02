Lavori dopo la frana di Carcheri. La strada resta ancora chiusa

Sono iniziati i lavori di sistemazione del muretto che ha ceduto, nella notte fra sabato e domenica, su via di Carcheri, a Lastra a Signa, all’altezza della chiesa di San Martino. Il crollo ha di fatto bloccato il principale accesso alla frazione collinare di Carcheri. I lavori di ripristino e di messa in sicurezza, a cura dei proprietari del terreno, sono partiti ieri e dureranno qualche giorno, tempo permettendo. Per consentire gli interventi è stata stabilita la chiusura della strada, che proseguirà fino al termine dei cantieri.

Il traffico privato è vietato, mentre è garantito regolare il servizio dei pulmini del trasporto scolastico e delle corse di Autolinee Toscana (linea 73): le fermate utili sono quelle di Inno in via di Carcheri e di Ginestra Fiorentina in via Chiantigiana. Regolare anche la raccolta dei rifiuti. Per chi si muove su veicoli privati, raggiungere la frazione di Carcheri è possibile passando da via Chiantigiana (Ginestra Fiorentina); per raggiungere Lastra a Signa o Scandicci dalle colline è infine utilizzabile, come strada alternativa, via di Ripalta.

Si tratta dell’ennesima frana avvenuta sul territorio lastrigiano, che negli ultimi anni è stato più volte protagonista delle cronache per smottamenti: da quello che nel 2021 interessò la Firenze-Pisa-Livorno, in località Inno, alla caduta di alcuni grandi massi sulla via Livornese, poco dopo La Lisca. Nei prossimi giorni, in base all’andamento degli interventi verrà comunicata la data di riapertura al traffico della strada.