Lavori, disagi in vista per Settimello e Colle Alto

Attesi, nei prossimi giorni, disagi legati alla carenza d’acqua in diverse zone di Calenzano. Per lavori di manutenzione alla cabina elettrica dell’impianto le Bartoline, dalle 13,30 di domani, si potranno verificare basse pressioni e mancanze d’acqua sul territorio comunale, comprese le zone di Settimello, Colle Alto e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. L’intervento è confermato anche con le criticità provocate dal maltempo negli ultimi giorni ma, in caso di meteo ancora avverso, potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.

Intanto in occasione della "Giornata mondiale dell’acqua", sabato prossimo, si concluderà il ciclo "I sabati dell’acqua" promosso da Publiacqua. Vista la chiusura della biblioteca CiviCa per gli allagamenti dei giorni scorsi l’iniziativa del 22 marzo sarà spostata a Officina Civica in via Petrarca 180 dove, alle 16, è previsto lo spettacolo teatrale "Il Ghiacciaio Anselmo ha caldo" ovvero "Il movimento del gigante bianco" dalla compagnia teatrale Coltelleria Einstein di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola. La divertente iniziativa, che offrirà a piccoli e grandi la possibilità di riflettere sul tema dell’estinzione dei ghiacciai e del cambiamento climatico, è gratuita e non occorre prenotare.