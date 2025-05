’Corpo, umano’ di Vittorio Lingiardi. I nostri organi tra poesia e scienza

Tutto parte dal corpo e tutto lo riguarda. Dopo il successo a Torino, arriva a Firenze il reading-spettacolo ’Corpo, umano’ di Vittorio Lingiardi, realizzato in collaborazione con Giulio Einaudi Editore per una coproduzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency. Lo spettacolo, con ingresso gratuito, è in programma il 13 maggio (ore 21) presso l’auditorium ’Cosimo Ridolfi’ Intesa Sanpaolo di via Carlo Magno.

’Corpo, umano’ titolo dell’omonimo libro di Vittorio Lingiardi (Giulio Einaudi Editore) da cui trae ispirazione lo spettacolo - è un viaggio multisensoriale che intreccia corpo e anima, scienza e amore, psiche e sentimento, vulnerabilità e forza nelle loro infinite sfaccettature. Il corpo, oggi, è al centro di mille attenzioni: la medicina lo scompone in oggetti parziali, la vita online lo sottrae alle relazioni toccanti, la politica lo strumentalizza. Lingiardi lo riporta con sensibilità al centro della scena e ci rivela gli organi che lo compongono – dal fegato al cervello, dagli occhi al cuore – con la voce della scienza e del mito, dell’arte e della letteratura. Perché l’unico modo per possedere un corpo è raccontarlo. Guidati dalla voce magnetica dell’attrice Federica Fracassi, gli spettatori si immergono nella profondità del testo dell’autore: un mosaico poetico e filosofico, capace di riflettere la complessità dell’individuo. ’Corpo, umano’ è un’esperienza immersiva che attraversa i confini tra emotivo e razionale, aprendo uno spazio in cui ognuno può specchiarsi e riconoscersi, esplorando il mistero di ciò che significa essere umani. Letteratura, arte visiva e suoni dialogano in un linguaggio polifonico e universale, dove la parola si fa immagine, l’immagine vibra di musica e la musica scava nelle profondità del sentire. La drammaturgia dello spettacolo è di Gianni Forte e Vittorio Lingiardi, la regia di Gianni Forte, con Federica Fracassi e Vittorio Lingiardi.

Questo reading-spettacolo conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo a favore della promozione culturale e della valorizzazione dei territori, e la volontà di riportare al centro della vita cittadina uno spazio di grande bellezza come l’auditorium Cosimo Ridolfi, che in passato ha ospitato figure illustri del panorama artistico-culturale nazionale e internazionale. L’appuntamento con ’Corpo, umano’ rappresenta, dunque, un invito a riscoprire, attraverso la parola e l’incontro, la forza trasformativa della cultura nei luoghi della città. Prenotazioni su www.group.intesasanpaolo.com accedendo alla sezione Eventi e Progetti fino ad esaurimento posti.