Lavori di pavimentazione per la tramvia in S. Marco

Procedono i lavori per la realizzazione della linea Fortezza-Libertà-San Marco. Da oggi sono in programma alcuni interventi sulla pavimentazione in piazza San Marco, necessari dopo la posa del primo tratto di binari, con un restringimento di carreggiata tra il numero civico 3 e via Cavour senza variazioni della circolazione, che è già pesantemente condizionata dai cantieri. Da domani sarà la volta delle lavorazioni relative all’impianto di illuminazione pubblica lungo il viale Lavagnini. Previsto un restringimento di carreggiata sul controviale tra piazza della Libertà e via Landino. Intanto la giunta, nella seduta del 29 dicembre scorso, ha deliberato che le fermate sulla linea, recependo le indicazioni della Direzione sistema tramviario metropolitano, si chiameranno Lavagnini Fortezza, Lavagnini Poliziano, Lavagnini Parterre, Cavour, San Marco Università e La Marmora Orto botanico.