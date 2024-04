Lavori: dal 16 aprile via ai lavori del parcheggio di Rfi al Sodo

Firenze, 13 aprile 2024 – Prenderanno il via martedì 16 aprile i lavori per il parcheggio realizzato da Rfi nella zona del Sodo. Dopodichè sarà la volta della sistemazione dell’area a verde. Le attività saranno eseguite da personale e mezzi del Consorzio Florentia. E, per minimizzare gli impatti alla circolazione stradale della via del Sodo, verrà utilizzato per i mezzi pesanti l’accesso da Via Sestese.

L’intervento dell’area parcheggio sarà gestito per fasi al fine di garantire in modo continuativo l’accesso agli immobili presenti nell’area. Sei mesi la durata complessiva dei lavori, tra realizzazione del parcheggio e sistemazione dell’area verde.

Il nuovo posteggio avrà 23 posti in corrispondenza del tratto di via del Sodo, nelle immediate vicinanze dell’accesso alla nuova passerella di via del Sodo. La sistemazione a posteggio dell’area migliorerà l’accessibilità alla passerella nonché la viabilità locale.

Renderà inoltre migliore l’accessibilità e la sosta da parte dei mezzi operativi utilizzati per la manutenzione dei vari impianti presenti in corrispondenza dell’area sottostante la passerella. I lavori andranno avanti fino a fine luglio, salvo imprevisti legati ai sottoservizi, e sarà garantito l’accesso ai residenti. A seguire, ci saranno gli interventi sull’area destinata a verde pubblico che avrà al suo interno un percorso pedonale che collegherà via del Sodo a via Sestese.