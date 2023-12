Demolizione di un viadotto sulla A1, tratto chiuso fra Calenzano e Barberino

Firenze, 15 dicembre 2023 – Disagi in vista sull’autostrada A1 Milano-Napoli per un importante intervento nel tratto appenninico. Per ridurre i disagi l’intervento è stato concentrato nella notte di domenica 17 dicembre.

Il lavoro rientra nel piano di ammodernamento di Autostrade per l'Italia sulla rete: verrà demolito l’impalcato destro del viadotto "Goccioloni 1", situato al km 266+744 dell’Autosole. Pertanto dalle 4 alle 9.30 di domenica 17 dicembre sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino, verso Bologna.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare sulla A1 a Barberino di Mugello.

Per raggiungere la A1 Panoramica, si consiglia di percorrere - da Barberino - la A1 Direttissima in direzione Bologna, uscire alla stazione di Badia, per poi entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio.