Lavori all’ex panificio militare. Cambia la viabilità in via Mariti. Divieti fino al 19 gennaio

Proseguono i lavori di riqualificazione della viabilità in via Mariti. Da oggi per l’intervento, nell’ambito del progetto privatonell’area dell’ex panificio militare, è in programma l’avvio di una nuova fase. Oltre alla chiusura del varco tra le due corsie di via Mariti al civico 29, sono previsti divieti di sosta restringimenti su tratti successivi della strada con la circolazione su una sola corsia. Itinerari alternativi per la chiusura del varco tra le due semicarreggiate di via Mariti: per i veicoli in arrivo da Ponte di Mezzo (in direzione Novoli) e devono tornare su via del Ponte di Mezzo faranno inversione alla rotatoria sui via Mariti altezza numero civico 9.